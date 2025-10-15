İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı ikinci meclis oturumu, Kültürpark’taki Meclis Salonu’nda İZBB Başkanvekili Levent Yıldır başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İZBAN için birinci oturumda gündeme gelen zam önergesi, Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonları tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Komisyon raporuna göre, İZBAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 18 Eylül 2025 tarihli kararında belirtilen fiyat düzenlemesi, bazı değişikliklerle birlikte mecliste onaylandı.

Yeni tarifeye göre:

Tam biniş: 25 TL → 30 TL

Öğrenci biniş: 10 TL → 15 TL

Kocabaş: “İZBAN’a gizli zam yaptınız”

AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, mecliste yaptığı konuşmada zamma sert tepki gösterdi.

Kocabaş, İZBAN Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın ötesinde bir artış yapıldığını öne sürerek şunları söyledi:

“İZBAN yönetimi kilometre başına 1.17 TL belirlemişti. Ancak siz bunu 1.86 TL’ye çıkardınız. Yani İZBAN’ın önerdiği fiyatın üzerine %59 oranında gizli zam yaptınız.

Bugün Selçuk’tan Aliağa’ya giden bir yolcu, zam sonrası 245 TL ödeyecek. Öğrencilerde ise bu rakam 151,88 TL’ye çıkıyor.”

Kocabaş ayrıca, İZBAN’daki artış oranının Marmaray ve diğer büyükşehir raylı sistemlerine göre çok yüksek olduğunu savundu.

Yıldız: “Fahiş fiyatın nedeni CHP’li meclis üyeleri”

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise İZBAN’daki ücret artışının sorumlusunun CHP’li meclis üyeleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İZBAN yönetim kurulunda alınmış bir karar var. Ancak belediye meclisinde bu karar daha da artırıldı.

Öğrencide 12,5 TL belirlenmişti ama siz 15 TL yaptınız. ESHOT’ta öğrenci 15 TL ödüyor diye İZBAN’a da aynı rakamı uyguluyorsunuz, ancak İZBAN’da 90 dakika aktarma hakkı yok.

Bu kadar yüksek zamma nasıl destek verelim? Bu artışın sorumlusu CHP’li meclis üyeleridir.”

İZBAN hattında yeni ücret 1 Kasım’dan itibaren geçerli

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar uyarınca, yeni İZBAN tarifesi 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni dönemde hem tam hem öğrenci tarifelerinde belirgin artışlar yaşanırken, kilometre bazlı ücretlendirmede de değişikliğe gidildi.

Karşılaştırma: Marmaray - İZBAN ücret farkı

AK Parti’li üyeler, İstanbul’daki Marmaray hattını örnek göstererek İzmir’deki fiyatların yüksekliğine dikkat çekti.

Kocabaş, “Marmaray hattı 76 km uzunluğunda, tam yolcu 59 TL, öğrenci 27 TL ödüyor. Ancak İzmir’de 136 km’lik İZBAN hattında bu rakamlar 245 TL ve 151 TL’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.