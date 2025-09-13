İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında İZBAN’a 470 milyon TL’lik sermaye artışı kararı alındı. Gündem sırasında söz alan AK Parti Buca Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, İZBAN’ın 1 Eylül itibarıyla 90 Dakika uygulamasından çıkarılmasını eleştirerek, “Vatandaşın biniş maliyeti yüzde 50 arttı” dedi.

İZBAN’a sermaye artışı oy birliğiyle geçti

Meclisin üçüncü birleşimi, Başkan Vekili Levent Yıldır yönetiminde yapıldı. Toplantıda İZBAN’a 470 milyon TL sermaye aktarılması gündeme geldi ve karar oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti’den ‘üvey evlat’ eleştirisi

AK Parti’li Sevil, 90 Dakika’nın kaldırılmasının İzmir’de toplu ulaşımı olumsuz etkilediğini savundu. “İZBAN bu kentin ulaşımında ana omurga. 444 hattın 244’ü İZBAN bağlantılı. Buna rağmen 90 dakikadan çıkartılması ölçülülük ilkesini bozuyor. Vatandaş için maliyet yüzde 50 yükseldi. Öğrenciler dört kat, yetişkinler ise iki buçuk kat fazla ödüyor” ifadelerini kullandı.

“İZBAN üvey evlat gibi kaldı”

Sevil, İZBAN’ın kent ulaşımında kritik bir konumda olduğuna dikkat çekerek, “Metro, vapur ve tramvay 90 dakikadan çıkartılmıyor ama İZBAN üvey evlat muamelesi görüyor. Gerekli sermaye artışları da zamanında yapılmıyor” dedi.

“Vatandaşın yükü artıyor”

TCDD’nin 1 milyar TL’lik sermaye artışını onayladığını, buna karşın belediyenin 470 milyon TL’yi neredeyse bir yıl sonra ödeyeceğini söyleyen Sevil, “Bu şekilde İZBAN’ı kurtarabilir miyiz? Vatandaşın yükünü hafifletebilir miyiz? Bizce mümkün değil” ifadelerini kullandı.