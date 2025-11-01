İzmir’in toplu taşıma sistemi İZBAN’da zamlı dönem bugün başladı. Yeni tarifeye göre öğrenci binişi 12,5 TL’den 15 TL’ye, tam biniş ise 25 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Öğretmen ve 60 yaş üstü yolcular da zamdan etkilendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da yapılan düzenleme ile bilet ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı. Öğrenci bir biniş ücreti 12,5 TL’den 15 TL’ye, tam biniş ise 25 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Öğretmenler 0,92 TL, 60 yaş ve üzerindekiler ise 1,16 TL ek ödeme yapacak.

Tam tarifede kilometre başına yüzde 59’luk artışla Selçuk-Aliağa hattındaki yolculuk 115,90 TL’den 245,76 TL’ye çıktı. Öğrenci tarifesinde ise kilometre başına yüzde 136’lık zam yapıldı ve Selçuk’tan Aliağa’ya seyahat eden bir öğrencinin ücreti 56,62 TL’den 151,88 TL’ye yükseldi.

İZBAN yakın zamanda ‘90 dakika’ ve ‘halk taşıt’ uygulamasından çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte yolcular artık bu avantajlardan faydalanamayacak.