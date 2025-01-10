İzmir'de, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İZBAN Ege Kent 2 Durağı'nda dengesini kaybeden bir kişi hayatını kaybetmiştir. İlk etapda intihar sanılan olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kişinin hareket halindeki trene binmeye çalışırken tren ile yolcu bekleme peronu arasına düşüp vefat etti.

Tren ile peron arasına düşerek ağır yaralandı

Olay, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı'nda akşam saatlerinde gerçekleşti. İZSU güvenlik görevlisi Güngör Serhan Yeniaydın, bir grup kişiyle tartıştıktan sonra İZBAN’a binmek için koşmaya başladı. Ancak, hareket halindeki trenin kapıları kapanmadan trene binmeye çalışırken, Yeniaydın tren ile yolcu bekleme peronu arasındaki boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Yaralı kişi hemen hastaneye kaldırıldı

Trenin durmasıyla birlikte, Güngör Serhan Yeniaydın bulunduğu yerden çıkarıldı ve olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.