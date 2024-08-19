İzmirgibiyiz adlı sosyal medya hesabının yaptığı videolu paylaşıma göre, İzban kullanan vatandaşlar, yaşanan klima arızasıyla beklenmedik bir durumla karşılaştı. Arızalanan klimadan sızan sular, yolcuların ıslanmasına sebep oldu. Bu olayı yaşayan yolcular, damlayan sular altında zor bir yolculuk yaparken, anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Olayın detayları

İzmir’de sabah saatlerinde yaşanan bu olay, İzban’ın yoğun saatlerinde gerçekleşti. Klimadan sızan sular, yolcuların üzerine damladı ve bir anda birçok kişinin dikkatini çekti. Yolculuk esnasında rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.