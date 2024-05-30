İzmir Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (İZBAŞ), 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda, şirketin mali durumu ve geleceğe yönelik planları ele alındı. İZBAŞ’ın 2023 yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edilirken, net kârın yüzde 20’sinin ortaklara temettü olarak dağıtılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni yatırımlar için yoğun çaba

Genel Kurul’da konuşan İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 2023 yılı iş sonuçlarını ve finansal durumu şeffaf bir şekilde sunduklarını belirtti. İZBAŞ’ın, Türkiye’nin 10’uncu büyük serbest bölgesi olarak katma değeri yüksek yatırımlar için durmaksızın çalıştığını vurguladı. Gelecek hedefleri arasında, yenilenebilir enerji ekipman üretiminde kümelenme merkezi olma planları da yer alıyor.

Serbest bölgeler desteklenmeli

Eyüp Sevimli, serbest bölgelerin ihracata odaklanmış özel üretim alanları olduğuna dikkat çekti. Lojistik ve liman altyapısı, üretim deseni ve yan sanayi varlığı gibi parametrelerin serbest bölgelerin belirlenmesinde önemli olduğunu ifade etti. Sevimli, serbest bölgelerin, Türk ekonomisine en yüksek katma değeri sağlayacak bilgi, teknoloji ve sermaye yoğun yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kamusal strateji gerekli

Sevimli, Türkiye’deki serbest bölgelerin, ihracata dayalı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Türkiye’nin mevcut serbest bölge altyapısı ile ihracat potansiyelini daha da artırabileceğini belirten Sevimli, serbest bölgelerin rekabetçi yapısını güçlendirecek kamusal stratejilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

İZBAŞ'ın üretim yolculuğu ve istihdam katkısı

1984 yılında İzmir Yeşildere’de deri üreticilerinin yeni üretim merkezi olarak kurulan İZBAŞ, 40 yıllık yolculuğunda önemli aşamalar kaydetti. Şu anda 178 yerli, 17 yabancı ve 10 yerli-yabancı sermayeli olmak üzere toplam 205 firma İZBAŞ’ta faaliyet gösteriyor. Bölgede sağlanan toplam istihdam ise 6042 seviyesinde bulunuyor.

Geçen yıl dünyanın önde gelen katamaran üreticilerinden Seawind’in yatırımını kazandıran İZBAŞ’ta, endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff’un fabrika inşaatı da devam ediyor.

İZBAŞ, 40 yıldır üretim ve istihdam alanında önemli katkılar sağlıyor. 205 firma ve 6042 çalışan ile bölge ekonomisine güç katmaya devam ediyor.