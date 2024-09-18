İzbaş’tan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Kritik Ziyaret

İzmir’in en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), her geçen gün artan konut projeleri ve yoğun araç trafiği nedeniyle ulaşım sorunu yaşıyor. İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İBB Başkanı Dr. Cemil Tugay’a yaptığı ziyarette, Menemen ilçesine bağlı Maltepe ve Seyrek mahallelerinin ulaşımını sağlayan tek şeritli yolun duble yol haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Maltepe ve Seyrek yolunda çözüm bekleniyor

İZBAŞ ile İzmir Çevreyolu Seyrek Kavşağı arasında 16 kilometrelik tek şeritli yol, her gün yoğun araç trafiğine sahne oluyor. Özellikle İZBAŞ’ta üretilen ve uzunlukları 90 metreyi bulan rüzgâr türbini kanatlarının İzmir ve Aliağa limanlarına taşınması sırasında büyük sıkıntılar yaşanıyor. İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bu sorunun sadece bölgedeki sanayi değil, günlük yaşamı da olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Seyrek ve Maltepe mahallelerine ulaşımı sağlayan bu yolun duble yol standardına kavuşturulması için Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla temas halindeyiz. Ancak sorunun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Binlerce kişi tarafından kullanılıyor

Tek şerit gidiş-geliş şeklinde kullanılan bu yolu sadece İZBAŞ çalışanları değil, aynı zamanda Bakırçay Üniversitesi öğrencileri, toplu taşıma araçları ve Seyrek-Maltepe’de ikamet eden binlerce İzmirli de kullanıyor. Sevimli, “Bölgedeki fabrikalarımızın tüm sevkiyatları bu yol üzerinden yapılıyor. Ancak artan trafik yoğunluğu nedeniyle ciddi ulaşım sorunları yaşıyoruz. Bugüne kadar merkezi ve yerel yönetimlere bu konuda defalarca başvurduk, ancak henüz somut bir adım atılmadı” diyerek, yolun genişletilmesinin sadece sanayi değil, aynı zamanda günlük yaşam için de hayati bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Arsa satışına tepki

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Menemen Belediyesi tarafından satışa çıkarılan bazı arsaların, İZBAŞ’ın arıtma tesisine yalnızca 30 metre mesafede bulunduğunu belirterek, bu durumun ileride ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. “Bu arsalar konut imarlı, ancak burada ev yapmayı planlayan vatandaşlar, arıtma tesisimize çok yakın bir mesafede oturacaklarını bilmeliler” diyen Sevimli, bu tür yapılaşmaların dünya standartlarına uygun olmadığını vurguladı.

Başkan Eyüp Sevimli ayrıca, arıtma tesisinin ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak işletildiğini, sürekli denetime tabi tutulduğunu belirterek, tesisin çevreye olumsuz bir etkisi olmadığını, ancak ileride tesis ile bu bölgede oturan vatandaşlar arasında istenmeyen sorunların yaşanabileceğine dikkat çekti. “Bu taşınmazları alan vatandaşlarımızı şimdiden uyarmak istiyoruz. Arıtma tesisimizin 30 metre ötesinde yapılacak konutlarda oturanların bu durumu bilerek yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İZBAŞ’ın talepleri UKOME gündeminde

İZBAŞ heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yol sorununun gündeme alınması için destek talep etti. Sevimli, Cemil Tugay’ın bölgedeki sorunlara hakim olduğunu ve İBB’nin bu sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Başkan Tugay’ın bölgeyi ziyaret etmesi ve yerinde inceleme yapması için davette bulunduklarını da ekledi.