İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İller Bankası payının Maliye Bakanlığınca hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde kesilmesinin ödeme programını öngörülemeyen şekilde değiştirdiğini ancak oluşan finansman sorununu en hızlı şekilde çözüme ulaştıracaklarını söyledi.

Tugay, 32 belediye şirketinden yalnızca üçünde ücret ödemelerinin üç gün gecikeceğini, diğer 29 şirkette ise ödemelerin gününde ve tam olarak yapılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu durum, iştirakimiz 32 şirketten 3’ünde 7 Ocak’ta yapılması gereken ücret ödemelerinin üç iş günü ertelenmesine yol açmıştır. 29 şirketimizde çalışma arkadaşlarımızın birikmiş ikramiye, aile yardımı ve diğer hakları ile Aralık ayı ücretlerine ilişkin 7 Ocak’taki ödemelerinin yapılması talimatı bankalara verilmiştir. Diğer üç şirketteki çalışanlarımızın, eksik yatırılan 7 Ocak ücretleri, takip eden iki iş günü içerisinde ödenecektir. Merkezi hükümetin hukuki dayanaktan yoksun kesintisinden vazgeçeceğini umuyor; diğer taraftan, merkezi idarenin bu davranışına bağlı kalmadan bütçemizi ve ödeme programımızı hazır hâlde tutacağımızı halkımızın bilgisine sunarız. Bizler bu süreci İzmir halkı ile birlikte dayanışma içinde atlatacağız, ne hizmetleri aksatacağız, ne de halkımızın hakkını savunmaktan geri duracağız.”