İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında, belediye iştiraklerinin SGK ve Vergi Dairesi borçlarının ödenmesi amacıyla taşınmaz devri yapılmasına karar verildi. Önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Borçlar için taşınmaz devri gündeme geldi

Meclisin üçüncü birleşimi, Başkan Vekili Levent Yıldır yönetiminde yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir’in iştiraki olan şirketlerin SGK ve Vergi Dairesi’ne olan borçlarının taşınmaz devriyle ödenmesini öngören önerge görüşüldü.

Komisyonlardan oy birliğiyle geçti

Önerge, acil kaydıyla Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Konak’taki taşınmaz SGK’ya devredilecek

Alınan kararla, Konak’ın Umurbey Mahallesi’nde bulunan ve daha önce 640 milyon TL ve 804 milyon TL bedelle iki kez ihaleye çıkarılan ancak alıcı bulamayan taşınmazın SGK’ya devredilmesi kararlaştırıldı.