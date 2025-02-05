İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, barınma imkânı olmayan erkek vatandaşlar için Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren bu merkez, 18-60 yaş arası, öz bakımını yapabilen ancak ekonomik zorluklar nedeniyle barınma ihtiyacı olan erkeklere geçici barınma sağlıyor.

Danışmanlık hizmetleri sunuluyor

Konuk evinde misafirlere yeme-içme, barınma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. Merkez, bireylerin toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için kalıcı çözümler bulunana kadar güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlıyor.

Başvuru ve iletişim bilgileri

Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'nden yararlanmak isteyen erkek vatandaşlar, 0232 293 63 18 numaralı telefonu arayarak bilgi ve destek alabiliyor. Ayrıca, sokakta kalan kimsesiz birini görenler, 444 40 35 numaralı ihbar hattını arayarak bildirimde bulunabilirler.