İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) 31 Aralık 2024 tarihinde, belediyenin hesabına yatırılması planlanan 3 milyar 713 milyon liralık Maliye Payı'ndan 1 milyar 573 milyon liralık kesinti yapılacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kesintiye ilişkin görüşmeler sürerken, belediye çalışanlarının maaşları ve diğer haklarının ödenmesi için alternatif finansman kaynaklarının devreye sokulacağı açıklandı.

İzBB’nin açıklamasına göre 31 Aralık 2024 tarihinde belediyenin hesabına yatırılması beklenen 3 milyar 713 milyon liralık Maliye Payı'ndan, daha önce takas başvurusu yapılmış vergi borçlarına karşılık 1 milyar 573 milyon liralık bir kesinti yapılacak.

Konuyla ilgili İzBB’den yapılan açıklamada “Takasa konu edilen varlıkların Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilmesi devam etmektedir. Bu süreç devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kesintiye konu olan 1 milyar 573 milyon TL’nin belediyemiz emanet hesabında tutulacağı bilgisini iletmişlerdir. Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli tüm girişimler yürütülmektedir” denildi.

Çalışanların maaşları

İzBB, kesinti nedeniyle zorluk yaşanabilecek maaş ödemelerinin önüne geçebilmek amacıyla, belediye yetkilileri 7 Ocak itibariyle kalan ücretlerin ve diğer hakların ödenebilmesi için alternatif finansman kaynaklarını devreye alacağını belirtti:

“Çalışanlarımızın 7 Ocak’tan itibaren kalan ücretlerinin ve diğer tüm haklarının en kısa sürede ödenebilmesi için diğer finansman kaynaklarının devreye sokulması çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.”