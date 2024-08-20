İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse’nin görevden alındığına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Derse’nin kendi isteğiyle emeklilik kararı aldığını duyurdu.

"Görevden alınma iddiaları asılsız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse’nin görevden alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, Derse’nin kendi iradesiyle emekli olma kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Daire Başkanımız emekli olmaya karar vermiş ve kendi iradesi doğrultusunda görevi bırakmıştır” diye aktarıldı.

"Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz"

Belediye, İsmail Derse’nin bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederek, “İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar verdiği hizmetler için Sayın Derse’ye çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz” ifadelerine yer verdi.