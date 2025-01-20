İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 17-19 Ocak tarihlerinde Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Bölge Yarışması'nda toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

18 farklı kulüpten 89 sporcu katıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen bu prestijli yarışmaya İzmir, Ankara ve Samsun'daki 18 farklı kulüpten 89 sporcu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Cubs-2 kategorisinde altın madalya kazanan Nesil Kılınçlı ile birlikte 7 madalya topladı. Diğer başarılı sporcular ise şu şekilde sıralandı:

Nesil Kılınçlı (Cubs-2) - Altın Madalya

Kaan Yurdaşan (Cubs-2) - Gümüş Madalya

Asrın Kurtuluş (Cubs-2) - Bronz Madalya

Dmitrii Mekhanov (Pre-Novice) - Gümüş Madalya

Ekaterina Mekhanova (Chicks-1) - Gümüş Madalya

Beren Tanboğan (Chicks-1) - Bronz Madalya

Öykü Toprak (Chicks-2) - Bronz Madalya

Ephesus Cup kapıda

İzmir’deki buz pateni heyecanı hız kesmeden devam edecek. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu, 20-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Ephesus Cup turnuvasına ikinci kez ev sahipliği yapacak. Uluslararası düzeydeki bu organizasyonda, 20 ülkeden 250 sporcu mücadele edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının da yer alacağı bu turnuvada, resmi antrenmanlar 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Madalya mücadeleleri ise 21 Ocak Salı günü başlayacak. Sporseverler, bu büyük turnuvayı tribünden ücretsiz olarak izleyebilecekler.