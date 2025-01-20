İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 17-19 Ocak tarihlerinde Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Bölge Yarışması'nda toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
18 farklı kulüpten 89 sporcu katıldı
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen bu prestijli yarışmaya İzmir, Ankara ve Samsun'daki 18 farklı kulüpten 89 sporcu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Cubs-2 kategorisinde altın madalya kazanan Nesil Kılınçlı ile birlikte 7 madalya topladı. Diğer başarılı sporcular ise şu şekilde sıralandı:
- Nesil Kılınçlı (Cubs-2) - Altın Madalya
- Kaan Yurdaşan (Cubs-2) - Gümüş Madalya
- Asrın Kurtuluş (Cubs-2) - Bronz Madalya
- Dmitrii Mekhanov (Pre-Novice) - Gümüş Madalya
- Ekaterina Mekhanova (Chicks-1) - Gümüş Madalya
- Beren Tanboğan (Chicks-1) - Bronz Madalya
- Öykü Toprak (Chicks-2) - Bronz Madalya
Ephesus Cup kapıda
İzmir’deki buz pateni heyecanı hız kesmeden devam edecek. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu, 20-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Ephesus Cup turnuvasına ikinci kez ev sahipliği yapacak. Uluslararası düzeydeki bu organizasyonda, 20 ülkeden 250 sporcu mücadele edecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının da yer alacağı bu turnuvada, resmi antrenmanlar 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Madalya mücadeleleri ise 21 Ocak Salı günü başlayacak. Sporseverler, bu büyük turnuvayı tribünden ücretsiz olarak izleyebilecekler.