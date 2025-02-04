İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri İZENERJİ ve İZELMAN'da devam eden 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın taleplerinin belediyenin bütçe imkanlarını aştığı ve ülke gerçekleriyle örtüşmediği ifade edildi.

Sendikanın talepleri

Belediye, sendikanın 1 Ocak 2024'te 763,44 TL olan taban ücretin, 1 Ocak 2025 için yüzde 234 zamla 2.550 TL'ye çıkarılmasını talep ettiğini belirtti. Yıllık 112 günlük ikramiye ile birlikte, bu teklifin aylık en düşük net ücretin 113 bin TL, en yüksek net ücretin ise 124 bin TL olacağı ve bir çalışanın toplam maliyetinin 213 bin TL'ye ulaşacağı ifade edildi. Ayrıca, 53 ayrı kalemde yan ve sosyal ödeme taleplerinin bulunduğu, haftalık çalışma süresinin 40 saate indirilmesi gibi çeşitli izin ve prim taleplerinin de yer aldığı belirtildi.

Belediyenin bütçe imkanları ve kesintiler

Açıklamada, sadece İZENERJİ'ye ait toplu sözleşme taslağının yıllık maliyetinin 30 milyar TL'nin üzerinde olduğu ve bu maliyetin, belediyenin 2025 yılı gelir bütçesinde karşılığının bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan kesintilerin ödeme programını zora soktuğu belirtildi.

Belediye, sendikanın taleplerinin ülke ve kurum gerçekleriyle örtüşmesi gerektiğini belirterek, kamu hizmetini aksatan ve kamu zararına yol açan eylemlerin taraflar açısından hiçbir kazanım sağlamayacağını ifade etti. İzmir halkı ile dayanışma içinde bu zorlu sürecin aşılacağına inandıklarını belirtti.