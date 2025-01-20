Yarıyıl tatilinde İzmirli öğrenciler, karnelerini göstererek çeşitli spor etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecek. Havuz İzmir’de yüzme, Celal Atik Spor Salonu’nda cimnastik, basketbol ve voleybol gibi aktivitelerle tatillerini hem eğlenceli hem de sağlıklı bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca, Macera Park’ta heyecan dolu aktiviteler ve buz pistinde kayma deneyimi de öğrencileri bekliyor.

Bornova’da pasta atölyesi

Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz pasta yapım atölyesi de tatilin dikkat çeken etkinliklerinden biri. 15 kişilik kontenjanla sınırlı atölyeye başvurular, gençlik merkezinde yüz yüze yapılacak.

31 Ocak’a kadar sürecek etkinlikler

Tiyatro, sinema gösterimleri, geziler ve atölye çalışmalarını kapsayan zengin bir program sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin 31 Ocak’a kadar süreceğini açıkladı. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 293 30 94 numaralı telefonu arayabilir.