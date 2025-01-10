İzmir Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımları için yer seçimi kriterlerini oluşturmak amacıyla katılımcı bir süreç başlattı. İlgili daire başkanlıklarının hazırladığı taslak, meslek odalarının görüşüne sunuldu.

Yer seçimi için işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projelerinde yer seçimi kriterlerini belirlemek üzere önemli bir adım attı. Büyükşehir bünyesindeki ilgili daire başkanlıklarının hazırladığı ilke ve esaslar taslağı, kentteki meslek odalarının temsilcileriyle paylaşıldı.

Çalışma, projelerin çevre dostu bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve olası hukuki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla başlatıldı. Bu çerçevede meslek odalarından alınacak önerilerle, projelerde daha etkin ve kabul gören çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

“Doğayı korumak için en etkili yol”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel, Ege Bölgesi’nin yenilenebilir enerji açısından avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirtti. Yüksel, “Ancak yer seçimine yönelik sorunlar olabiliyor ve bu durum, yapılan yatırımların dava konusu haline gelmesine yol açıyor. Doğayı koruyan bir yaklaşım ve uzman görüşleriyle hareket etmek büyük önem taşıyor” dedi.

Meslek odalarından geniş katılım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya birçok meslek odası temsilcisi katıldı. Toplantıda, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi gibi önemli kuruluşların temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, yenilenebilir enerji yatırımlarında çevresel ve toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.