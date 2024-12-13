İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda çevreci ve modern bir adım daha atıyor. Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında kullanılacak 22 yeni elektrikli tramvay aracı için düzenlenen ihale sonuçlandı.

Bozankaya ihaleyi kazandı

Yüzde 60 yerlilik şartının arandığı ihaleyi Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ kazandı. Şirket, araçları Ankara Sincan’daki tesislerinde üretecek ve 26 ay içinde teslim edecek. Bu alımla birlikte İzmir’de hizmet veren tramvay aracı sayısı 60’a yükselecek.

Yerli üretim avantajı sağladı

İhaleye Çin merkezli CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd ve Bozankaya Otomotiv katıldı. Yüzde 15 fiyat avantajı sunulan yerli üretim kriteri sayesinde Bozankaya, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi oldu. Araçlar, 32,5 metre uzunluğunda, 280 yolcu kapasiteli ve çevre dostu özellikleriyle İzmir halkına hizmet verecek.

Yeşil finansman desteği

Proje, ING Almanya’nın sağladığı yeşil finansman ile destekleniyor. Bu finansman, çevre dostu projelere özel olarak sunulan kredi türü olarak dikkat çekiyor. Daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesi, çeşitli raylı sistem ve ulaşım projelerinde aynı finansman modeliyle iş birliği yapmıştı.

İzmir’in tramvay ağı genişliyor

2017 yılında hizmete giren 8,8 kilometrelik Karşıyaka ve 2018’de devreye alınan 12,8 kilometrelik Konak tramvay hatlarına, 12 kilometrelik Çiğli Tramvayı da eklenerek İzmir’in tramvay hattı uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı. Yeni tramvay araçlarıyla bu hatlarda seferlerin daha sık yapılması ve ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.