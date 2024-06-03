Okyay, yeni görevi kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ve Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü gibi önemli yönetim birimlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

Prof. Dr. Pınar Okyay kimdir?

Bornova Anadolu Lisesi'nden 1983 yılında mezun olan Okyay, ardından 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ve 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Sağlık Bakanlığı bursu ile London School of Hygiene & Tropical Medicine Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji eğitimi almıştır. Hekimliğinin yanı sıra Bornova Sağlık Grup Başkan Yardımcısı, İzmir İl Sağlık İstatistik Şube Müdürü ve İzmir İl Kalite Güvence Koordinatörü gibi çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2000 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda akademik kariyerine başlamıştır.

Akademik hayatında çeşitli önemli görevler üstlenen Okyay, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve pandemi sürecinde bu görevi başarıyla yürütmüştür. Epidemiyoloji, sağlık araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği, biyoistatistik, afet, toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır.