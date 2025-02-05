İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla başlattığı ulaşım projelerine hız kesmeden devam ediyor. Karabağlar ilçesinde hayata geçirilen Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi, kısa sürede önemli bir aşama kaydederek bölge trafiğine nefes aldırmayı hedefliyor.

Yeni bir imar yolu açılıyor

Aralık 2024'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi, yaklaşık 100 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Dostluk Bulvarı Kavşağı ile Coşkun Kale Sokak arasında yaklaşık 1 kilometrelik yeni bir imar yolu açılıyor. Bu yeni yol, Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi'ni birbirine bağlayarak, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Harita Mühendisi İsmet Ürem, projenin ilerleyişi hakkında şu bilgileri paylaştı: "Şu anda yolu genişletmek için duvar imalatlarına devam ediyoruz. Aralık ayından bu yana yüzde 40 oranında bir ilerleme sağladık. Dostluk Bulvarı Kavşağı ile Coşkun Kale Sokak arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yolda, yeni imar yolu açıyoruz. Var olan yolları genişletip Karabağlar bölgesinde ve İzmir genelinde trafiği rahatlatmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında yeni yaya ve bisiklet yolları da yapacağız."

Altyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor

Başkan Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla, yol yapım çalışmalarıyla eş zamanlı olarak bölgede altyapı yenileme çalışmaları da sürdürülüyor. Kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik hatları yenilenerek, gelecekte olası kazı çalışmalarının önüne geçiliyor. Ürem, "Kanalizasyon, doğalgaz hatları, elektrik hatları da yenileniyor. Tekrar tekrar kazı yapılmasının önüne geçiyoruz. Dostluk Bulvarı Kavşağı, Coşkun Kale Sokak kesişimi ve Bozyaka Pazaryeri önünde 3 ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılının ilk yarısında projeyi bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bölge trafiğine katkıları

Proje tamamlandığında, Karabağlar Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında yeni bir imar yolu açılarak Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi birbirine bağlanmış olacak. Bu yeni 950 metrelik bağlantı yolu, çift yönlü olarak hizmet verecek ve Eskiizmir Caddesi'ne alternatif bir güzergâh sunarak ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Ayrıca, Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araç, yaya ve bisikletli ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.