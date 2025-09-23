Arthur Miller’ın yazdığı ve tiyatro tarihinin en güçlü toplumsal eleştirilerinden biri olarak kabul edilen “Cadı Kazanı”, Ekim ayında İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Oyunun yönetmen koltuğunda deneyimli isim Lemi Bilgin oturuyor.

“Adaletin çarkı hala aynı şekilde dönüyor”

Provaları devam eden oyunla ilgili değerlendirmelerde bulunan yönetmen Bilgin, “Arthur Miller, Salem kasabasındaki cadı mahkemelerini anlatırken aslında 1950’lerdeki McCarthy dönemine göndermede bulunuyordu. İftira, korku ve yalanlarla insanların hayatlarının karartıldığı bu süreç, ne yazık ki bugün de çok tanıdık. Biz İzmir’de bu oyunu sahnelerken seyircinin, adaletin neden hep aynı çıkmazlara sürüklendiğini düşünmesini istiyoruz” dedi.

Bilgin, oyunu daha dinamik ve akıcı bir biçimde sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Önemli olan, oyuncuların sahneye taşıyacağı performans. Seyircilerin hem etkileyici bir tiyatro deneyimi yaşamalarını hem de kendi hayatlarına dair sorularla salondan çıkmalarını umuyoruz” diye konuştu.

İzmirli seyirciyle buluşma zamanı

İzBBŞT, bu yılki sezon açılışında tiyatroseverleri sadece bir oyunla değil, aynı zamanda güçlü bir sorgulama alanıyla karşılamayı planlıyor. Bilgin, “İzmirli seyircinin tiyatroya ilgisini biliyoruz. Onların merakla takip edecekleri, oyundan sonra uzun süre üzerine konuşacakları bir eser hazırlıyoruz. Ekim ayının ortasında perdelerimizi açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eserin hikayesi

Miller’ın kaleme aldığı “Cadı Kazanı”, 1692’de Amerika’nın Salem kasabasında yaşanan cadı mahkemelerinden ilham alıyor. Ormanda gizlice büyü yaparken yakalanan bir grup genç kızın, cezadan kurtulmak için kasaba halkını suçlamasıyla başlayan süreç, kısa sürede kitlesel bir histeriye dönüşüyor. Masumların hapse atıldığı, darağaçlarına gönderildiği bu dönemi Miller, 1950’lerin Amerika’sındaki “komünist avı”na bir eleştiri olarak sahneye taşımıştı.

Cadı Kazanı, bireysel vicdan ile toplumsal baskı arasındaki çatışmayı gözler önüne sererken; iftiranın, korkunun ve adaletsizliğin yarattığı yıkıcı sonuçları izleyiciye güçlü bir dille aktarıyor.