İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik soruşturmada açılan davanın üçüncü oturumunda, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 11 tutuklu sanık ile 54 tutuksuz sanığın savunmaları dinlendi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu bulunan 11 kişiden üçü için tahliye, sekiz sanık için ise tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi.

Tahliyesi talep edilen isimler arasında İZBETON Yönetim Kurulu Üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe ve Orhan Sertaç Dölek bulunuyordu.

Mahkeme ara kararını verdi

Mahkeme heyeti, beş sanığın tahliyesine hükmederken, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya ve dört sanığın daha tutukluluklarının devamına karar verdi.

Ayrıca, tutuksuz sanıklara uygulanan adli kontrol şartları kaldırıldı. Gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine ve Sayıştay’dan bilirkişi raporu alınmasına hükmedildi.

Duruşma ertelendi

Dava 13 Ekim’de İzmir Adliyesi’nde devam edecek.