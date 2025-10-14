İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’da yolsuzluk iddialarıyla devam eden davada, adli kontrol şartıyla tahliye edilen CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç hakkında savcılık itirazda bulundu. Mahkeme duruşması İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Davanın Konusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’da, Karabağlar ilçesi 3. ve 4. etaplar, Gaziemir/Emrez Mahallesi ve Örnekköy ilçesi 3. ve 4. etaplarda kat karşılığı inşaat işlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla dava açıldı.

Toplam 65 sanık arasında, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da bulunuyor. Sanıklardan 11’i tutuklu. Dava, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan sürüyor.

Duruşma ve Tahliye Kararları

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmada:

Tutuklu sanıklar Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek ise adli kontrol şartıyla (ev hapsi) tahliye edildi.

Tahliyelere İtiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla tahliye edilen CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç’in tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme, itirazı değerlendirerek sonraki duruşmada karara bağlayacak.