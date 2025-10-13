İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik “kooperatiflerdeki usulsüzlük” davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluklarının devamını, 1 sanığın ise tahliyesini talep etti.

İZBETON kooperatif davasında mütalaa açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davada savcılık mütalaası açıklandı.

İzmir Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 6’sı tutuklu, toplam 65 sanığın yargılaması sürüyor.

Savcı, mütalaasında Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya, Barış Karcı ve Cihangir Lübiç’in tutukluluk hallerinin devamını, Hüseyin Şimşek’in ise zararı giderdiği gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

Duruşmaya CHP'li vekiller de katıldı

Duruşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Yüksel Taşkın, Ednan Arslan ile DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, eski milletvekilleri Sabri Ergül ve Musa Çam, İzmir’in çeşitli ilçe belediye başkanları da katıldı.

Salonun dolması nedeniyle çok sayıda izleyici ve basın mensubu dışarıda kaldı. Dışarıda bekleyenlerin slogan atması üzerine mahkeme başkanı, “Burası slogan atılacak yer değil” diyerek koridorun boşaltılmasını istedi.

Savcılıktan 5 tutukluluk, 1 tahliye talebi

Savcılık makamı mütalaasında, beş sanığın tutukluluğunun sürmesi gerektiğini, yalnızca Hüseyin Şimşek’in tahliyesinin uygun olduğunu belirtti.

Sanık Cihangir Lübiç, “70 yıllık firmam batmak üzere, kızımın düğününe gidemiyorum, tahliyemi istiyorum” diyerek duygusal bir savunma yaptı.

Tutuklu sanıklar Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek ise beraat talebinde bulundu.

Soyer’in avukatı Murat Aydın, “Aynı statüdeki bazı isimler dışarıda. Eğer savcılık tutukluluk yönünde görüş bildirecekse bunun gerekçesini açıklasın” diyerek tepki gösterdi.

“İyi niyet protokolüyle mağduriyetler giderildi”

Örnekköy Kentsel Dönüşüm 3. Etap yöneticisi Çağlar Kalkan, yaptığı savunmada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan “iyi niyet protokolü” sayesinde mağduriyetlerin ortadan kalktığını söyledi:

“25 Eylül’de olağanüstü genel kurul yapıldı, protokol onaylandı. Mağduriyet kalmadı, inşaatlar başladı.”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan’ın avukatları da savunma yaptı.

Karadoğan’ın avukatı, “Kimin mağdur, kimin müşteki olduğu bile belli değil” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın avukatı, eski savcı İlhan Cihaner, mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de kooperatiflerle yaptığı iyi niyet protokollerine dikkat çekerek, “İnşaatların devam etmesi gerekiyor” dedi.

İddianamede 3 farklı dosya

İZBETON AŞ’ye yönelik soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı:

Asfalt kaplama, yol ve inşaat işlerine ilişkin yolsuzluk iddiası – 44 sanık hakkında 3 ila 14 yıl hapis istemi. Araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı dosyası – 56 sanık hakkında 3 ila 12 yıl 3 ay hapis talebi. Kooperatif dosyası – Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 65 sanık yargılanıyor.

İlk duruşmada ne olmuştu?

Aliağa Şakran Cezaevi’nde görülen ilk duruşmada, 3 gün süren ifadelerin ardından Soyer, Aslanoğlu, Kaya, Lübiç, Şimşek ve Karcı’nın tutukluluklarının devamına,

5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.