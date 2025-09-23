11’i tutuklu, 65 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını mahkemeye sundu.

Soyer ve Aslanoğlu için tutukluluk talebi

Duruşmada söz alan savcı, dosyada “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğunu belirterek önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 sanığın mevcut tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Tutukluluğu devamı istenen diğer isimler ise Barış Karcı, Cihan Lubiç, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Alphan Bozan ve Mehmet Gürhan Özata oldu.

Üç sanık için tahliye talebi

Savcı, Levent İşler, Orhan Sertaç Dölek ve Sevcan Tınaztepe’nin ise tahliye edilerek adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmasını talep etti.

Ayrıca Özkan Mucuk, Fırat Erkol, Serdar Deniz, Bayram Ali Işıklı ve Nurten Gündüz hakkında daha önce verilen adli kontrol kararlarının kaldırılması yönünde de talepte bulunuldu.

Savcı, duruşmalarda henüz savunması alınmamış sanıkların mahkeme huzuruna çıkarılmasını ve Sayıştay raporlarının dosyaya eklenmesini de istedi.

Karar bekleniyor

Mahkeme heyetinin, savcının taleplerine ilişkin kararını duruşmaların ilerleyen bölümünde açıklaması bekleniyor.