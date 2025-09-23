İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş.’ye yönelik başlatılan soruşturmada açılan davanın üçüncü oturumu bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülüyor. 11’i tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davada, önceki gün başlayan yargılamalarda sanıklar tek tek savunmalarını yaptı. Bugün ise duruşmalara tutuksuz sanıkların ifadeleriyle devam ediliyor.

157 kişi hakkında işlem yapılmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 1 Temmuz’da aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON’un eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlardan bir kısmı tutuklanırken, bazı isimler ise serbest bırakıldı.

Üç farklı iddianame hazırlandı

Soruşturma sonucunda savcılık üç ayrı iddianame düzenledi.

İlk iddianame , asfalt kaplama, yol, bakım ve onarım işlerinde usulsüzlük iddiasına ilişkin oldu. İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bu dosyada 44 sanık hakkında 3 ila 14 yıl arası hapis cezası talep edildi.

İkinci iddianame , iş makineleri ve araç kiralama hizmet alımlarına yönelikti. İzmir 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bu dosyada 56 kişi için 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Üçüncü iddianame ise kamu kurum ve kuruluşlarının zararına işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını kapsıyor. Bu dosya kapsamında 11’i tutuklu 65 sanık hakkında İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklara 3 yıldan 45 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

İlk iki oturumda neler yaşandı?

Geçtiğimiz cuma günü başlayan ilk oturumda tutuklu sanıklar arasında bulunan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya ile birlikte diğer tutuklular savunmalarını yaptı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

İkinci oturumda ise tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. Gün boyu süren ifadelerde sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Üçüncü oturumda savunmalar sürüyor

Bugün görülen üçüncü oturumda da tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından şikayetçi tarafların beyanlarını ve avukatların savunmalarını dinleyecek.

Ulaş Aydın: “Kursağımdan tek bir haram lokma geçmedi”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın, mahkemede yaptığı savunmada iddianamede adı geçen 17 numaralı kararın hukuka aykırı olmadığını belirtti. Aydın, “Benim o kararda imzam yoktur, izinliydim. Ancak izinli olmasam da imza atardım. Çünkü bu karar, İzmir depremi sonrası barınma sorununu çözmeye yönelik bir adımdı. Kooperatifçiliğin suçmuş gibi değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Orhan Kemal’in dediği gibi kursağımdan tek bir haram lokma geçmemiştir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Süreç nasıl işleyecek?

Duruşmalarda tüm sanıkların savunmalarının ardından şikayetçi tarafın beyanları alınacak. Daha sonra avukatların savunmaları dinlenecek ve mahkeme heyeti ara kararını açıklayacak. Yargılama sürecinin, dosyanın kapsamı ve sanık sayısının fazlalığı nedeniyle uzun sürmesi bekleniyor.