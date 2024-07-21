İzbeton Ekipleri Üç Ayda 70 Bin Metrekarelik Alan Onardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların hızla düzeltilmesi amacıyla İZBETON ekiplerini görevlendirdi. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla hayata geçirilen projede, 3 ayda yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kazı alanı kapatıldı.

Altyapı çalışmalarında hızlı çözüm

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 180 günlük “Hızlı Eylem Planı” kapsamında altyapı çalışmalarının ardından yol tamiri süresi önemli ölçüde hızlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi koordinasyonunda çalışan İZBETON AŞ ekipleri, gelen iş emirleri doğrultusunda gece gündüz demeden kazı kapatma, yama ve asfalt serim çalışmaları yaparak vatandaşların yaşadığı mağduriyeti en aza indiriyor.

Onarım ekiplerinin çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı onarım ekipleri de son 3 aylık dönemde bozulan kaldırım ve yollarda 25 bin metrekarelik parke onarımı gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, İzmir genelinde bozulan yolların hızla onarılmasını ve günlük yaşamın aksamamasını sağladı.

Buca’da başarılı asfalt serim çalışmaları

Son olarak İZSU ekiplerinin yağmur suyu atık su ayrıştırma projesi kapsamında Buca Fırat Mahallesi’nde tamamladığı kazının ardından İZBETON ekipleri asfalt serim çalışması yaptı. Buca trafiğinin önemli bir aksı olan Koşu Yolu Caddesi’ne çıkan 272/5 Sokak’ta yapılan çalışmalar kontrollü bir şekilde yürütüldü. İZBETON 3. Bölge Asfalt Yama Sorumlusu Egecan Sulanç, “Buca Fırat Mahallesi 272/5 sokakta İZSU çalışması sonrası yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bir alanda asfalt serim çalışması yapmaktayız. Bu sokak minimum 3 mahalleyi ana artere bağlayan önemli bir sokak. Trafik açısından da büyük bir önem sağlıyor” dedi.

70 bin metrekarelik kazı kapatıldı

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve geldiği 3 aylık periyotta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Egecan Sulanç, “Şu an yaklaşık 3 aylık sıkı çalışma dönemimizde 30 farklı adreste 18 kilometrelik asfalt serim çalışmamız yapıldı. 3 bin adet noktasal yama çalışması tamamlandı. Toplamda 70 bin metrekarelik kazı çalışması kapatıldı. Bu çalışmalarımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatları doğrultusunda sıkı çalışmayla devam etmektedir. Şu an İZSU’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaptığı çalışmaları, İZSU tamamladıktan sonra bize iş emri gelmesiyle birlikte ivedi bir şekilde çözmeye çalışmaktayız. Böylelikle kazıların kapanmasındaki bekleme süresini en aza indirerek vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin önüne geçmekteyiz” diye konuştu.