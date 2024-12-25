İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kooperatiflerle ilgili yaptığı açıklamalarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın söylediklerini eleştirdi. Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Cemil Tugay’ın kooperatiflerle ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bazı sorular sormak istediğini ifade etti.

Yıldız, İzbeton’un kamu şirketi olduğuna dikkat çekerek, “İzbeton bir kamu şirketi olduğuna göre, ‘Getir hisseni alacağım’ şeklinde bir yaklaşımın mümkün olmadığını” söyledi.

Hakan Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cemil Tugay, kooperatifler konusunda yapmış olduğunuz açıklamalar, maalesef gerçeklikten uzak ve yanıltıcıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına birkaç önemli hususu sormak istiyorum!

1- İZBETON'un Kamu Şirketi Olması: İzbeton bir kamu şirketi olduğuna göre, "Getir hisseni, alacağım" şeklinde bir yaklaşım mümkün değildir. Ancak mevcut inşaatların seviyesi üzerinden ilgili kooperatif yaptığı harcamayı, yapılan tespit üzerinden hissesi oranında ödeyebilirsiniz! Bu durumda, kooperatif üyeleri, dairelerini tamamlanmış gibi ödemelerini tam yaptıkları için yaptıkları harcamaları nasıl tahsil edeceklerdir?

2- Kooperatiflerin İnşaat Seviyesi ve Ödemeler: Kooperatiflerin şu anki inşaat seviyesi ortalama olarak %15 civarındadır ki bu, iyi bir ihtimaldir. Durum böyle olunca, neredeyse %100 oranında ödeme yapan vatandaşlar, ödedikleri paraların yalnızca %15'ini geri alabileceklerdir. Peki, bu geri ödemeler nasıl yapılacak? Kooperatif üyeleri, ödedikleri parayı nasıl geri alacaklar?

Bu noktada, İzmir halkına maliyet yüklemek yerine, bu sorunun sorumlularına hesap sorulması gerekmektedir. Özellikle: * Eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş, * O zamanki kooperatif modelinin lideri, ana kooperatif başkanı (şuan il başkanınız) Şenol Aslanoğlu, * Onların siyasi destekçileri Murat Bakan ve Mahir Polat...

Bu kişiler hakkında ne zaman bir hesap sorulacaktır? İzmir halkı, bu sorulara net ve şeffaf cevaplar beklemektedir."