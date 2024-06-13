İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, yaklaşan bayram tatili için deniz yolu ulaşım tarifelerini açıkladı. 15 Haziran ve 23 Haziran 2024 tarihleri arasında, İzmirliler bayram boyunca deniz yolu ulaşımında hafta sonu tarifesi uygulanacağını duyurdu.

İşte bayram seferleri

Bayramda deniz yoluyla kolay ve konforlu seyahat

İZDENİZ, vatandaşların bayram süresince rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptı. Hafta sonu tarifesiyle artırılan sefer sayıları, özellikle tatil döneminde yoğunluk yaşanacak olan deniz yolu ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaşlar, yoğun şehir trafiğinden kaçınarak deniz yoluyla hızlı ve keyifli bir ulaşım deneyimi yaşayacaklar.

Sefer tarifelerine internetten ulaşılabilecek

Bayram dönemi boyunca geçerli olacak sefer tarifeleri, İZDENİZ’in resmi internet sitesi olan [www.izdeniz.com.tr](http://www.izdeniz.com.tr) adresinde yayınlandı. Vatandaşlar, bu site üzerinden ayrıntılı sefer saatlerine ve güzergah bilgilerine kolayca ulaşabilecekler. İnternet üzerinden yapılan bu bilgilendirme, sefer planlaması yapmak isteyen yolcular için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Vatandaşlardan yoğun ilgi bekleniyor

İzmirli vatandaşların bayram tatili süresince İZDENİZ’in deniz yolu ulaşımını yoğun bir şekilde kullanması bekleniyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde deniz yolu ulaşımı, hem serin bir seyahat imkanı sunuyor hem de trafikte geçirilen süreyi azaltarak zamandan tasarruf sağlıyor. Hafta sonu tarifesiyle artırılan seferler sayesinde, tatil beldelerine ulaşım da daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek.