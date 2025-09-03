İzmir’de deniz ulaşımıyla ilgili önemli bir duyuru yapıldı. İZDENİZ, 4 Eylül Perşembe günü Üçkuyular Feribot İskelesi’nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferlerinin üç saatliğine durdurulacağını açıkladı.

Üçkuyular-Bostanlı hattında sefer iptali

İZDENİZ’den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00 ile 13.00 arasında Üçkuyular-Bostanlı-Üçkuyular hattında feribot seferleri düzenlenemeyecek.

Yolcu gemileriyle ulaşım sağlanacak

Feribot seferlerinin iptal edildiği saatler arasında, aynı hatta düzenli program doğrultusunda her 20 dakikada bir yolcu gemileriyle ulaşımın sağlanacağı bildirildi.

Çalışmalar erken biterse seferler yeniden başlayacak

İZDENİZ açıklamasında, bakım ve onarım çalışmalarının planlanandan önce tamamlanması durumunda iskelelerin yeniden açılacağı, bu konuda yolcuların ayrıca bilgilendirileceği ifade edildi.

İZDENİZ'den yapılan resmi açıklama şöyle:

"Sayın Yolcularımız; 04 Eylül 2025 Perşembe günü (YARIN ) Üçkuyular Feribot İskelesi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle,

· 10:00 - 13:00 saatleri arasında Üçkuyular - Bostanlı - Üçkuyular hattındaki feribot seferleri düzenlenemeyecektir.

Bu süre içerisinde, Üçkuyular - Bostanlı - Üçkuyular hattında düzenli feribot sefer programına uygun olarak, her 20 dakikada bir yolcu gemileri ile ulaşım sağlanacaktır.

Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda iskeleler yeniden açılacak olup, tarafınıza ayrıca duyurulacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."