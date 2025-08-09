İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımındaki iştiraki İZDENİZ AŞ, bu yaz sezonunda da Ege’nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Alsancak Limanı’ndan Midilli, Çeşme’den Sakız ve Seferihisar’dan Samos’a düzenlenen seferler, Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Biletler bilet.izdeniz.com.tr adresinden temin edilebiliyor.

Alsancak Limanı’ndan hareket eden gemiler, 2,5 saatlik yolculuğun ardından Midilli Merkez Limanı’na ulaşıyor. Seferler her cuma gidiş, her pazar dönüş şeklinde haftada bir yapılıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti yetişkinler için 85 Euro, tek yön 60 Euro. Çocuk ve bebek yolcular için indirimli tarifeler uygulanıyor. Midilli’ye kapı vizesi ile seyahat edecek yolcular, İZDENİZ Satış Ofisi’nden randevu alarak başvurularını yapabiliyor.

Samos’a her gün ulaşım

İDO iş birliğiyle düzenlenen Seferihisar-Samos seferlerinde gemiler, Teos Marina’dan kalkarak yaklaşık 1 saatte Samos’un Vathy Limanı’na ulaşıyor. Eylül ayı boyunca her gün yapılacak seferlerde yetişkinler için gidiş-dönüş 55 Euro, tek yön 30 Euro olarak belirlenmiş. Çocuklar için indirimli fiyatlar geçerli.

Sakız Adası 30 dakikada

TURYOL iş birliğiyle Çeşme Ulusoy Limanı’ndan kalkan gemiler, yalnızca 30 dakikada Sakız Adası’na ulaşıyor. Eylül ayına kadar her gün düzenlenen seferlerde gidiş-dönüş 50 Euro, tek yön 40 Euro olarak uygulanıyor. Çocuklar ve bebekler için farklı fiyat seçenekleri sunuluyor.

Vize ve seyahat bilgileri

Midilli, Samos ve Sakız Adaları’na seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, kapı vizesi veya Schengen vizesi ile geçiş yapabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri için vize gerekmiyor. Pasaportun geçerlilik süresinin en az 90 gün olması şart. 7 yaş üstü yolcular, yurt dışı çıkış harcını yolculuk öncesinde yatırmak zorunda. Kapı vizesi başvurularında gerekli evrakların, seyahat tarihinden en geç 10 iş günü önce ilgili acenteye teslim edilmesi gerekiyor.