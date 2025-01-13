İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü ve Foça Belediyesi arasında imzalanan "Marina Yatırım ve İşletmeciliği Danışmanlığı Destek Sözleşmesi" ile Foça’da deniz turizminin yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında İZDENİZ, İzmir Marina’dan edindiği tecrübeleri Fok Marina’ya aktararak, uluslararası standartlarda bir yat limanı oluşturulmasına destek verecek.

İşbirliğiyle yeni bir dönem

İmza töreninde, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım ve diğer yetkililer bir araya geldi. Genel Müdür Gökhan Marım, Fok Marina’nın sınıf atlaması için geniş çaplı bir işbirliği planladıklarını vurgulayarak, “İzmir Marina işletmeciliğinden kazandığımız deneyimleri Fok Marina’ya aktaracağız. Bu çalışmalar, Foça’nın turizm potansiyelini artırırken bölgesel istihdama da katkı sağlayacak” dedi.

Uluslararası standartlara ulaşacak

Genel Müdür Marım, yat turizminin Foça için önemini şöyle ifade etti: “Bu çalışmaların yapılması; Foça’ya daha fazla tekne gelmesi, turizm gelirlerinin artması ve bölgede daha fazla istihdam sağlanması demek. İlçe belediyemizle imzaladığımız protokol kapsamında; gezi, eğlence, dinlence ve spor amaçlı tasarlanmış küçük tonajlı teknelerle seyahat ihtiyaçlarına karşılık verecek tekne hareketliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda doğal çevreye zarar vermeden, koruma-kullanma dengesini gözeterek, yat ve deniz turizmi uygulamaları geliştireceğiz. Sektörde edindiğimiz deneyimleri Fok Marina’ya aktaracak ve sürdürülebilir gelişme sağlayacağız. Planlı yatırımlarla marina işletmeciliğinin bilinçli yapılmasının önünü açacağız. Güvenli tekne bağlama imkânlarını artıracağız. Nihai hedefimiz, Foça Fok Marina’nın, modernliği ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir markaya dönüşmesidir.”

Foça Fok Marina’nın özellikleri

Foça Belediyesi tarafından işletilen Fok Marina, İzmir Körfezi’nin kuzeydoğusunda yer alıyor. 125 tekne bağlama kapasitesine sahip olan marina, hem korunaklı yapısıyla hem de doğal güzellikleriyle yat turizmi için ideal bir konumda.