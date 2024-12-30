İzmir’de deniz ulaşımının önemli aktörlerinden biri olan İZDENİZ, yaptığı açıklamada sefer tarifesinde değişiklikler olduğunu ve iki iskelede bakım çalışmalarının başlayacağını duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla Göztepe ve Karantina iskeleleri tadilata alınacak, bu süreçte bazı seferler geçici olarak durdurulacak.

Hangi Seferler İptal Edildi?

İZDENİZ'den gelen açıklamaya göre, Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina ve Üçkuyular-Göztepe-Pasaport-Alsancak seferlerine ara verileceği belirtildi.

Tadilat Ne Zaman Sona Erecek?

İZDENİZ, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferlerin normal tarifeyle devam edeceğini duyurdu. Ancak, süreçle ilgili yeni gelişmelerin de takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, yolcuların seferler ve saatleri hakkında güncel bilgilere İZDENİZ’in duyuru kanallarından ulaşabileceklerini belirtti.