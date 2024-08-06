İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini ve gelirlerini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde yeni bir işbirliğine imza attı. Büyükşehir’e bağlı İZDENİZ A.Ş., MSC Cruise gemilerinin tur operatörü Cisalpina Turizm ile ortaklık kurarak, Alsancak Limanı’na yanaşan kruvaziyer gemilerden inen turistleri Karşıyaka İskelesi’ne taşımaya başladı.

Her Pazartesi

Ekim ayı sonuna kadar her Pazartesi gerçekleştirilecek bu özel deniz transfer hizmeti kapsamında, İZDENİZ’in Attila İlhan yolcu gemisiyle Alsancak Limanı’ndan hareket eden turistler, Karşıyaka İskelesi’ne götürülecek. Sabah saat 09.30’da hareket edecek gemi, saat 14.00’te yeniden Alsancak Limanı’na dönecek. Bu uygulama ile Karşıyaka Çarşısı ve diğer turistik bölgelerin ziyaret edilmesi sağlanacak.

"Hedefimiz, Körfez’i daha yaşanabilir kılmak"

İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak deniz turizmini güçlendirmek ve İzmir Körfezi’ndeki hareketliliği artırmak için sektör temsilcileri ile işbirliği yapıyoruz. MSC ile yaptığımız bu işbirliği, bu çabalarımızın ilk somut adımlarından biri. Karşıyaka İskelesi’ne yapılan bu transferler, şehrimizin eşsiz manzarası eşliğinde konuklarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak. Ayrıca, körfez içi ve dışı deniz ulaşımına yönelik alternatifler geliştirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

"Beklentilerimin üzerinde bir deneyimdi"

Kente gelen turistler, sağlanan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İspanyol turist Rubio Garcia Estefania, “İzmir’e ilk defa geldim ve şehir gerçekten çok güzel. Temiz havası ve genel atmosferi beni çok etkiledi,” derken, Luque Bejarano Miguel, “İzmir beklentimin üzerinde bir deneyim sundu” diye konuştu.