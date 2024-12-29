İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibariyle İZDENİZ seferlerinde önemli düzenlemelere gidiyor. Göztepe ve Karantina iskeleleri yenilenecek, deniz taksiler devreye girecek.

İzmir’de yeni yılda deniz ulaşımında önemli düzenlemeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni yolcu gemisi sefer programını duyurdu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan bu düzenlemeler, hem yolcu sayısına göre hem de hizmetin daha verimli hale gelmesi amacıyla yapıldı. Yeni yıl ile birlikte Göztepe ve Karantina iskelelerinde başlatılacak yenileme çalışmaları da önemli bir değişim yaratacak.

İzmir’in deniz ulaşımında yeni hatlar ve artan sefer sıklığı

Yeni düzenlemeyle birlikte, Karşıyaka-Konak hattı hafta içi 07.05-09.05 ve 15.55-19.35 saatleri arasında 20 dakikada bir sefer yapacak. Bostanlı-Konak hattı da aynı saat dilimlerinde 20 dakikada bir çalışacak. Ayrıca, Bostanlı-Konak ve Karşıyaka-Konak hatlarında 19.55’ten sonraki seferler birleştirilerek, bu hatlarda ring seferleri başlatılacak. Bostanlı, Karşıyaka, Alsancak ve Pasaport arasında yapılacak bu ring seferlerinin, yoğun saatlerde daha sık gerçekleşmesi planlanıyor.

İZDENİZ seferlerinde yoğun saatlerde sıklık artacak

Bostanlı-Karşıyaka-Alsancak-Pasaport ring hattında, hafta içi 10.05-16.05 ve 19.10-21.10 arasında sefer sıklığı 60 dakikadan 30 dakikaya düşürülecek. 21.10-22.40 saatleri arasında ise sefer sıklığı 60 dakikadan 45 dakikaya indirilecek.

Göztepe ve Karantina İskelesi yenileniyor

Yeni yılda yapılacak çalışmalarla, özellikle Göztepe İskelesi'ndeki taşıyıcı sistemdeki deformasyonların giderilmesi ve güvenliğin artırılması hedefleniyor. Bu süreçte, Göztepe ve Karantina iskelelerinden yapılan seferlere ara verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu iskeleleri kullanan vatandaşlara hizmet verebilmek için deniz taksiler ve küçük ölçekli gemiler almayı planlıyor.

İzmir’in deniz ulaşımında hizmet devam ediyor

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, yeni düzenlemelerin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak adına yapıldığını belirtti. Göztepe ve Karantina iskeleleri yenilenirken, vatandaşların ulaşımı için alternatifler sunulacak. Konak Tramvayı, İzmir Metrosu ve ESHOT otobüsleri, bu dönemde İzmirlilerin alternatif ulaşım araçları olacak.

Hafta sonu seferlerinde değişiklik yok

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, hafta sonu sefer programında herhangi bir değişiklik yapmadı. Mevcut hafta sonu sefer tarifesi devam ederken, detaylı sefer saatlerine www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilecek.