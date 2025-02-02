İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, Ege’nin iki yakasını bir araya getiren Midilli seferlerine özel bayram yolculukları düzenliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’na özel olarak, İzmir ile Midilli arasındaki seferler 17 Mayıs ve 6 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İzmir – Midilli seferleri konforlu ve hızlı

Haziran 2022’de başlatılan İzmir-Midilli gemi turları, İzmir Alsancak Limanı ile Midilli Limanı arasında düzenlenecek. Yüksek hızlı katamaran tipi yolcu gemisi İhsan Alyanak ile yapılacak yolculuk, ortalama 2 saat 30 dakika sürecek. Biletler ise, İZDENİZ’in online platformu ve satış ofisinden temin edilebiliyor.

Bilet fiyatları ve rezervasyon detayları

Bilet fiyatları, yaş grubuna ve gidiş-dönüş seçeneklerine göre değişiyor. Yetişkinler için gidiş-dönüş 85 Euro, 7-12 yaş grubu için ise 42,5 Euro olarak belirlendi. 0-6 yaş grubu çocuklar için gidiş-dönüş 15 Euro. Bisiklet taşımak isteyen yolcuların, rezervasyon sırasında bu talebini bildirmeleri yeterli.

Kapıda vize kolaylığı

İzmir – Midilli seferlerinde yeşil pasaportlu vatandaşlar vizesiz geçiş yapabilecekken, bordo pasaport sahipleri Schengen veya kapı vizesi ile seyahat edebilecek. İZDENİZ, kapıda vize işlemlerini kolaylaştırarak, seyahat öncesi başvuruların düzenli şekilde yapılabilmesi için yolculara destek veriyor.

Düzenli seferler başlıyor

Haziran ayında başlayacak düzenli seferler, 26 Eylül’e kadar devam edecek. Her hafta Cuma günü İzmir’den hareket eden gemi, Pazar akşamı Midilli’ye dönüş yapacak. Bu süre zarfında, İZDENİZ ile Ege’nin keyfini çıkarmak mümkün.