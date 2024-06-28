İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ A.Ş., yaz aylarında düzenlediği Güzelbahçe, Urla, Mordoğan ve Foça günlük deniz seferlerini 29 Haziran tarihinde beklenen şiddetli rüzgarlar sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler arasında Güzelbahçe, Urla, Mordoğan ve Foça gibi popüler destinasyonlara yapılan günübirlik seyahatler bulunuyor. Hava durumu ve denizcilik güvenliği uzmanlarının önerileri doğrultusunda alınan bu karar, olası riskleri minimize etmeyi amaçlıyor. İZDENİZ A.Ş. yetkilileri, hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.