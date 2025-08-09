İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ, Tarihi Bergama Vapuru’nda düzenlediği etkinlikler kapsamında müzikseverlere unutulmaz bir Rembetiko Gecesi yaşattı. İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen gece, Patika Rembetiko grubunun enerjik performansıyla renklendi.

Ege’nin İki Yakası Müzikle Buluştu

Konak İskelesi’nden başlayan ve aynı noktada sona eren iki saatlik turda, müzik severler Rembetiko ezgileriyle keyifli anlar yaşadı. Patika Rembetiko grubunun sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar hem dinledi hem de dans ederek gecenin tadını çıkardı.

Tarihin ve Müziğin Buluşması

Tarihi Bergama Vapuru’nun nostaljik atmosferi ile Rembetiko müziğinin bir araya geldiği bu özel etkinlik, İzmir’de kültür ve sanat dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. İZDENİZ’in düzenlediği benzer etkinliklerle Körfez’deki sosyal yaşam renklenmeye devam edecek.