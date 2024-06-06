İzmir'in deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattında hafta içi günlerde ek seferler düzenlemeye başladı. Bu yeni düzenleme ile İzmir'in önemli bölgeleri arasındaki ulaşım daha da kolaylaşacak.

İzmir'in Ulaşımına Katkı

İZDENİZ'in Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattına ek seferler eklemesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle hafta içi günlerde yoğun olarak kullanılan bu güzergahta ek seferlerin olması, yolcuların daha rahat ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.

Daha Sık ve Düzenli Seferler

Ek seferlerin eklenmesiyle birlikte, Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattında seferlerin daha sık ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu sayede yolcular, beklemek zorunda kalmadan istedikleri saatte feribota binerek seyahatlerini tamamlayabilecekler.

İşte İZDENİZ tarafından yapılan o açıklama;