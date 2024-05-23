17 Haziran'da başlayacak olan yaz seferleri, Foça, Urla ve Mordoğan'a yapılacak.

Seferler, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 17 Haziran'da başlayacak ve 18-19 Haziran'da da devam edecek. Bayramın ardından ise 8 Eylül tarihine kadar her cumartesi ve pazar günü, hava ve deniz şartlarının müsait olduğu günlerde Konak, Karşıyaka ve Güzelbahçe iskelelerinden kalkacak.

Seferler, Urla, Mordoğan ve Foça iskelelerine düzenlenecek. Detaylı bilgi için İZDENİZ'in resmi web sitesi http://izdeniz.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 0232 320 00 35 Dahili: 102 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.