Bu seferler, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 17 Haziran’da başlayacak ve 8 Eylül’e kadar devam edecek.

Bayramla Birlikte Başlayan Seferler

İZDENİZ’in İzmir’in popüler sayfiye yerlerine düzenlediği günübirlik gemi seferleri, bu yıl Kurban Bayramı tatilinde start alacak. İlk seferler bayramın ikinci günü olan 17 Haziran’da, ardından 18 ve 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Urla, Mordoğan ve Foça’ya Günübirlik Seferler

Bayram sonrasında cumartesi ve pazar günleri yapılacak yaz seferleri, hava ve deniz şartları elverdiği sürece devam edecek. Seferler, Konak, Karşıyaka ve Güzelbahçe iskelelerinden kalkarak Urla, Mordoğan ve Foça ilçelerine düzenlenecek. Geçmiş yıllarda tek iskeleden kalkan gemiler, bu yıl gidiş ve dönüşlerde hem Karşıyaka hem de Konak iskelelerine uğrayacak.

Bilet Satışında Yeni Düzenlemeler

Bu yıl gemilere binişler İzmirim Kart ve temassız özellikli banka/kredi kartları ile yapılacak. Önceden bilet satışı olmayacak ve gemi kapasitesi olan 400 yolcu dolana kadar biniş yapılabilecek. Seyahat etmek isteyenlerin, seferden en az yarım saat önce iskelede bulunmaları gerekecek. Yaz seferlerinde 120 dakika içinde ücretsiz aktarma kuralı geçerli olmayacak ve “Özel Sefer” kapsamındaki bu seferler, 7 yaş üstü tüm yolcular için ücretli olacak.

Ücret Tarifesi ve Sefer Bilgileri

Seferlerin ücret tarifesi şu şekilde belirlenmiştir:

Konak - Karşıyaka - Foça seferi, tek yön 150 TL

Karşıyaka - Konak - Mordoğan seferi, tek yön 120 TL

Güzelbahçe - Foça seferi, tek yön 75 TL

Karşıyaka - Konak - Urla seferi, tek yön 75 TL

Yaz seferlerinin gün ve saat bilgileri, İZDENİZ'in resmi web sitesi olan www.izdeniz.com.tr adresinden takip edilebilir.