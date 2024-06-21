İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz turizmini canlandırmak için İZDENİZ konforuyla sürdürdüğü İzmir-Midilli seferleri, kapıda vize uygulamasının başlamasıyla geçtiğimiz yılın satış sayılarını neredeyse 1 aylık sürede yakaladı. 2023 yılında 4 bin 262 Midilli bileti alınırken bu yıl bir ayda 2 bin 976 bileti alındı. Seferler 27 Eylül’e kadar iki gemiyle devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş.) tarafından yapılan “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı. Yılın ilk turunu geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibariyle düzenli seferleri başlattı. Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, çarşamba ve cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenleniyor.

Bu yıl kapıda vize uygulaması ile seferlere olan talep de arttı. 2023 yılında 4 bin 262 Midilli bileti satıldı. Bu yıl ise biletler satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgi gördü. 3 Mayıs’ta başlayan seferlerde 2 bin 976 bilet satıldı. Vatandaşların ilgisinin devam etmesi durumunda seyahat sayılarının iki ya da üçe katlanması bekleniyor.

Seferler 27 Eylül’e kadar devam edecek

2024 yaz dönemi seferleri, 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar eşlik ediyor. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde yapılıyor. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili.

Kapı vizesi için randevu alınıyor

Seyahat süresi boyunca yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmaları koordine eden İZDENİZ A.Ş., kapıda vize uygulamasında da yolcuların işlemlerini kolaylaştırıyor. Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi’ni “0552 035 88 60” numaralı telefondan arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletilmesi isteniyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 Euro olan kapı vizesi ücretini şahsi olarak İZMİR MARİNA-İZDENİZ Satış Ofisi’ne hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli, vize ücreti ise kişi başı 20 Euro. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.

Biletler artık İZDOĞA TURİZM’den de satılıyor

Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinden, İzmir Limanı’nda yer alan İZDENİZ bilet satış ofisinden ve web sitesinde yer alan yetkili acentelerin yanı sıra İZDOĞA TURİZM’den de satılmaya başlandı. Biletler İZDOĞA Turizm satış ofisinden veya izdogaturizm.com adresi üzerinden satın alınabiliyor.

2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Euro, gidiş- dönüş 34 Euro, tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş -dönüş 68 Euro olacak şekilde belirlendi. Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro, tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro olacak şekilde belirlendi.

Bisikletli yolcu da alınıyor

İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabiliyor. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar yolcu gemileri, 10’ar adede kadar bisikletli yolcu kabul ediyor.