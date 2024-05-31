İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) üyelerinden oluşan tiyatro grubu, ünlü yazar Aziz Nesin'in 'Başarılarımı Karılarıma Borçluyum' adlı oyununu Türkiye'de ilk defa müzikal olarak sahneledi.

Okan Kam'ın yönettiği, Biricik Paşalı'nın koreografisini hazırladığı ve müziklerini ise Cem İdiz'in yaptığı iki perdelik gösteri, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Oyunda, birçok kez evlenen ve her evliliği trajikomik bir şekilde sonuçlanan Ziya'nın hayatı esprili bir dille seyircilere aktarıldı. Ziya'nın evliliklerinin onu nasıl biri haline getirdiği ve yaşam bakışını nasıl değiştirdiği anlatıldı.

İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel, "Değerli meslektaşlarımız, yoğun tempomuzda bir mola vermek için bir araya geldik. Mesleğimizin zenginliği, sanatın her alanını besleyecek birikime sahip. Diş hekimlerinden oluşan geniş bir ekip, bu müzikalde ilk kez bir araya geldi. Meslektaşlarımız, 75 karakteri 29 kişiyle başarıyla sahneledi. Oyuncularımızı, yönetmenimizi ve tüm ekibimizi sergiledikleri üstün performanslarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Oyuncuların başarılı performansları büyük beğeni toplarken, seyirciler finalde oyuncuları ve tüm ekibi dakikalarca ayakta alkışladı.