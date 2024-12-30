İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ, 2024 yılında İzmirlilere hayatı kolaylaştıracak önemli hizmetler sunmaya devam ediyor. Karavan otoparkları, çocuk etkinlik merkezleri ve üniversite öğrencilerine yönelik sosyal tesislerdeki uygulamalarıyla dikkat çeken İZELMAN, aynı zamanda fiyat artışı yapmama kararı alarak ekonomiye katkı sağlıyor.

İZELMAN’dan otoparklara yeni çözümler ve akıllı sistemler

İzmir’in otopark sorununu çözmek adına önemli adımlar atan İZELMAN, 2024 yılı itibarıyla karavan otoparklarını faaliyete geçirdi. 4 Nisan’da hizmete giren Âşık Veysel Binek ve Karavan Parkı, binek araçlar için 163, karavanlar içinse 89 park yeri sunuyor. 24 saat açık olan bu park alanı, hem abonelik sistemi hem de günlük ve saatlik girişlere olanak tanıyor. Ayrıca, İnciraltı Tekne ve Karavan Otoparkı da 2024’ün temmuz ayında açıldı. 64 tekne ve 93 karavan park yeri sunan bu alan, İzmir’in önemli bir ihtiyacına yanıt veriyor.

Otoparklarda akıllı sistem dönemi başladı

İZELMAN, İzmir’deki 28 otoparkta Plaka Tanıma Sistemi uygulamasını devreye alarak akıllı otopark yönetimine geçiş yaptı. Bu teknoloji sayesinde, araçlar daha hızlı park edebiliyor ve otoparklar daha verimli kullanılıyor. Aynı zamanda, manuel kontrollerin ve kâğıt kullanımının ortadan kalkması, çevreye katkı sağlıyor.

2024 yılında otopark ücretlerine zam yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla İzmir genelindeki açık, kapalı ve yol kenarı otoparkları ile karavan parklarındaki ücretlere zam yapmamaya karar verdi. İZELMAN AŞ’nin 2025 yılına kadar geçerli olacak bu kararı, enflasyon karşısında alım gücü azalan İzmirliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İzmir’in Çocuk Etkinlik Merkezleri genişliyor, ücretler düşürüldü

İZELMAN’ın sunduğu bir diğer önemli hizmet ise Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla bu merkezlerin sayısı 18’e çıkarıldı. Yuvamız İzmir, Buca, Gaziemir, Bornova ve Çiğli gibi ilçelerdeki yeni merkezlerle büyümeye devam ediyor. Üstelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, aylık ücretler %50 indirildi ve 10 bin TL’den 5 bin TL’ye düşürüldü. Çocuklar, robotik kodlama, İngilizce, görsel sanatlar gibi gelişim destekleyici etkinliklerle yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Öğrencilerin barınma ihtiyacına önemli destek: Sosyal tesislerde zam yok

Ekonomik zorlukların arttığı günümüzde, İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine de destek veriyor. Karşıyaka ve Buca’daki sosyal tesislerde barınan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılında da geçen yılın fiyatları olan 2 bin TL ile konaklama imkanı bulacak. Bu karar, öğrenciler için büyük bir rahatlama sağlıyor. Tesisler, hijyenik ve güvenli ortamlarıyla dikkat çekiyor.