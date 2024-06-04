İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi’nde 5 yaş grubundan 158 öğrenci, 14 Haziran'da düzenlenecek olan bir mezuniyet töreniyle eğitimlerini tamamlayacaklar. İZELMAN Anaokulları, yeni dönem başvurularını haziran ayı boyunca almaya devam edecek ve yeni eğitim dönemi ağustos ayında başlayacak.

İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi, İzmir genelinde 18-72 ay arası çocuklara hizmet veriyor ve 14 okulunda 850 öğrenciye kaliteli eğitim sunuyor. Bu yıl 5 yaş grubundan 158 öğrencinin mezun olacak olması eğitim merkezi için bir gurur kaynağı. İZELMAN, mayıs ayında ön kayıtlara başladı ve haziran ayında başvurular devam ediyor. İzmirli çocuklar, ağustos ayında kreş ve anaokullarında eğitime başlayacaklar.

İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz, merkeze bağlı 14 şubenin Dikili'den Kiraz'a kadar uzandığını belirtti. Toplamda 850 öğrencinin eğitim aldığı bu merkezde, 14 Haziran'da düzenlenecek olan törenle 5 yaş grubundan 158 öğrencinin mezun olacak olmaları büyük bir heyecan kaynağı. Kaygusuz, ön kayıtların mayıs ayında başladığını ve haziran boyunca devam edeceğini dile getirdi.

İZELMAN Kreş ve Anaokulları Eğitim Merkezi, 07.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ve öğrencilere bilişsel, duygusal, motor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunuyor. Kaygusuz ayrıca, dış geziler, robotik kodlama, İngilizce, görsel sanatlar ve cimnastik gibi branş derslerinin yanı sıra Psikososyal Destek Birimi ile proje tabanlı eğitim programlarını yürüttüklerini belirtti. Öğrenciler belirli bir konu üzerinde çalışarak velilere sunum yapma fırsatı buluyorlar.

İZELMAN Anaokulları'nda psikolojik danışman olarak görev yapan Özlem Mutlu Işık, Psikososyal Destek Birimi'nin öğrencilere ve ailelerine yaklaşık bir yıldır hizmet verdiğini söyledi. Işık, uzman bir ekip tarafından çocukların ve ailelerinin yakından takip edildiğini ve çeşitli atölyelerle öğrencilerin farkındalıklarının artırılmaya çalışıldığını vurguladı.

İZELMAN Anaokulları'nda robotik kodlama öğretmeni olarak görev yapan Mete Gökhan Ünal, STEM eğitim modelini uygulayarak öğrencilere çağa uyumlu eğitim vermeye önem verdiklerini belirtti. Ünal, öğrencilere oyunlar oynayarak analitik zekalarını geliştirdiklerini ve bilim ve teknoloji derslerine hazırladıklarını ifade etti. Hedeflerinin öğrencilerin bilişsel ve analitik olarak gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.