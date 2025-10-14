Ali Celal Ergin Ingiltere'de Kimya mühendisliği eğitimini tamamladı. Uzun yıllar özel sektörde çalışan Ali Celal Ergin, Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

12 yıl İzmir Büyüksehir Belediyesi sirketi İZENERJİ'nin Genel Müdürü olarak görev yapan, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yakın çalışma arkadaşlarından olan Ergin, yerel seçimlerin ardından bu görevinden ayrıldı. Iki cocuk babası Ergin, Karsıyaka Spor Kulübü yöneticisi ve divan kurulu üyesi olarak da Karşıyaka camiasında tanınan bir isimdi. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 69 Yaşında hayatını kaybeden Ergin'in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Ergin, Karşıyaka Beşikcioglu camisinde yarın (Çarsamba) öğle namazından sonra aile kabristanina defnedilecek.