İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan güvenlik görevlileri, bağlı oldukları İZENERJİ şirketine iade edilerek yıllık izinlerini kullanmaya başladı.

İzmir Büyükşehir'de yeni şirkete iadeler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 200 civarındaki işçi, bağlı bulundukları İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerine iade edilmişti. Şirketlere iade edilen işçilere yıllık izinleri kullandırılırken, işçilerin farklı birimlere görevlendirilmesi için çalışma başlatılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yakın zamanda yeni iadeler yaşandı. Büyükşehir'in farklı birimlerinde görevli güvenlik görevlileri, bağlı bulundukları İZENERJİ Şirketi'ne iade edildi. Sayının en az 30 olduğu öğrenilirken, artacağı tahmin ediliyor.

Genel İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar'dan açıklama

Yaşanan işe iadelerle ilgili Genel İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar, Egedesonsöz’e açıklamalarda bulundu. Başkan Kenar, şirketin bir liste paylaşmadığını belirterek, "Şu anda 30 civarında bir işçi iade edildi. Bu arkadaşlara yıllık izinleri kullandırıldı. 30 arkadaşımızın ortak noktası emeklilik gününü doldurmuş olması. Biz sendika olarak yıllarca emek veren bu arkadaşlarımızın kendi rızaları dışında bir uygulamaya tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Amacımız hiç bir hak kaybının olmaması. Emekçiler kendi rızaları ile emeklilik hakkını kullanmalı. Bu sürecin gerilim yaratmasını istemiyoruz. İş barışını korumak istiyoruz ve işverenle çözüm yollarını aramak istiyoruz. İşveren tarafını yaşanan mağduriyeti duymaya davet ediyoruz" dedi.