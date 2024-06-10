Bu konuda seminer düzenleyen İZİD Başkanı Feyyaz Sungur; tüm iş dünyasının, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimlerin el ele vererek otizmli kişilere destek vermesini istedi. Sungur, “Oysaki bu bireyler bazı alanlarda üstün yeteneklere sahip olmalarının yanı sıra, ayrıntılara dikkat eden, kurallara bağlı, dakik, titiz ve dürüstlük gibi özellikleri sayesinde oldukça verimli olarak çalışabilirler. İletişim sorunları, duyusal hassasiyet gibi dezavantajlarını en aza indirgeyerek çalışma ve toplumsal yaşama katılımları sağlanabilir. Bu nedenle, otizmli bireylerin farklı özelliklerine uygun ve performanslarına göre çalışabilecekleri iş alanları konusunda, kamuoyunda farkındalık yaratılması gerekmektedir” dedi.

Editör: Simge Akbulut