İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İYTE Rektör Yardımcısı Prof. Gamze Tanoğlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç ve birçok önemli isim bu anlamlı geceye katılım gösterdi.

Vali Elban’dan toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu

Geceye katılan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İZİKAD’ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarını desteklediğini belirtti. Vali Elban, “Geçmişte bir kadın girişimci gündem olurken, bugün kadınların girişimcilik hikayeleri normalleşti. Bu, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından son derece olumlu bir gelişme” dedi.

"Kadınlar için çalışmaya devam edeceğiz”

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, kuruluş yıldönümünde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. 2008 yılından bu yana “İş'te Kadın Güçlü Kadın” mottosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erten, “Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden beşincisi olan toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Genç İZİKAD Proje Yarışması’nda büyük heyecan

Gecede, 12. Genç İZİKAD Proje Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleştirildi. Bu yıl “Yapay Zeka ile Geleceği Şekillendir” temasıyla düzenlenen yarışmada finale kalan ekipler, projelerini sundu. Jüri ve izleyicilerin oylarıyla belirlenen sonuçlara göre, birinci olan ekip SOLARVERSE 100 bin TL, ikinci olan ekip STUMAP Projesi 50 bin TL ve üçüncü olan ekip ZEAS Projesi 30 bin TL ödül kazandı.

WEP’s Projesi yolda

İZİKAD, UN Women iş birliği ile yeni bir projeye de imza atıyor. Bu projeyle İzmir Serbest Bölgesi'nde WEPs (Women’s Empowerment Principles) hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlenecek. Başkan Erten, “Bu etkinlikle çok sayıda firmada farkındalık yaratmayı ve henüz cinsiyet eşitliği için harekete geçmemiş şirketleri teşvik etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni üyeler rozetlerini aldı

Gecenin ilerleyen saatlerinde, İZİKAD’a katılan yeni üyeler, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban tarafından rozetlerini taktı.

16. yıl pastası

Kutlama gecesi, 16. kuruluş yıldönümüne özel olarak hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi. İZİKAD üyeleri, bu özel anı birlikte kutladı ve geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi.