İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından düzenlenen 5. İş Dünyası Girişimcilik Ödülleri, kadın gücünü kutlayan önemli bir geceye sahne oldu.

Kadın girişimciler onurlandırıldı

İZİKAD tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen İş Dünyası Girişimcilik Ödülleri, Hyatt Regency Otel'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını destekleyen başarı hikayelerinin kutlandığı geceye önemli isimler katıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZBB Meclis Üyesi Banu Ayhan, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Kosgeb İzmir İl Müdürü Dr. Levent Aslan, İTB Genel Sekreteri Dilek Akdenizli Kocagül ve TOBB İzmir KGK Başkanı Deniz Celep gecenin dikkat çeken katılımcıları arasındaydı.

İZİKAD Başkanı Erten’den anlamlı mesaj

Törenin açılış konuşmasını yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, kadın güçlenmesini desteklemek ve toplumsal fayda sağlamak için projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı. “Dünyamızda pek çok sorunla karşı karşıyayken bizler seyirci olmayıp, dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek projeler geliştiriyoruz” diyen Erten, bu yıldan itibaren etkinliklerini daha geniş kitlelere yayma hedefini belirtti.

WEP’s projesiyle kadın güçlenmesine katkı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile birlikte İş Dünyasında WEP’s (Kadın’ı Güçlendirme Prensipleri) buluşmaları başlattıklarını belirten Erten, İZBAŞ ve ESBAŞ Serbest Bölgeleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerle WEP’s imzacısı firmaların sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirtti. “Daha eşitlikçi bir iş dünyası için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Gecede, kadın girişimciliğini destekleyen beş farklı kategoride ödüller verildi. İşte gecenin kazananları:

İnovatif Kadın Girişimci: Ezgi Eylül HasvatanGavas (“Apollo” Kurucu Ortak- Yönetim Kurulu Başkanı)

Toplumsal Etki Sağlayan Kadın Girişimci: Sumer Tömek Bayındır (TETA Teknik Tarım Genel Müdürü)

Kadın Üst Düzey Yönetici: Ayşe Burçak Güven (Forbes Türkiye Medya Grup Başkanı)

Kadın İstihdamında Lider Şirket: Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.

İZİKAD Jüri Özel Ödülü: Nilüfer Çınarlı Mutlu (Konak Belediye Başkanı)