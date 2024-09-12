İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), yaz sezonunun ardından yeni faaliyet dönemine hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Dernek, farklı fonlardan yararlanarak kadın girişimcilere destek vermeye devam edecek. Bu kapsamda Eylül ayı üye toplantısı Swissotel İzmir'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun da katıldı.

Erten: “Yeni dönemde daha büyük adımlar atacağız”

Toplantıda konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, derneğin yaz dönemi boyunca yeni projelere hazırlık yaparak verimli bir süreç geçirdiğini belirtti. Erten, “Kadın girişimcilerin iş ve sosyal hayatta daha fazla yer bulması için projeler ürettik. AB fonları başta olmak üzere çeşitli fonlarla bu projelerimizi hayata geçireceğiz. İZİKAD olarak İzmir’e değer katmaya ve daha fazla kadını iş dünyasına kazandırmaya kararlıyız. Yeni dönemde çıtamızı daha da yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklık Merkezi geliyor

Erten, 22 Ekim’de Ege Serbest Bölgesi’nde “Özel Sektörde WEP’s Buluşmaları” etkinliğinin ikincisini düzenleyeceklerini belirtti. Bunun yanı sıra, İZİKAD’ın Eylül ve Ekim aylarında yoğun bir programla yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde temsil edileceğini söyledi. Yeni dönemde Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklık Merkezi’nin İzmir merkezli olarak kurulması için çalışmaların hız kazanacağını vurgulayan Erten, İspanya, Tunus, Mısır, Ürdün ve Malta’dan güçlü kadın derneklerinin proje ortağı olacağı bu girişimin, Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları tanıtıldı

Toplantıda ayrıca TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep, aile işletmeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun ise İzmir’de yürüttüğü projeleri katılımcılarla paylaştı. Toplantının sonunda İZİKAD’ın yeni üyeleri Prof. Dr. Yeşim Öztürk, Gizem Gülbent ve Gülseren Özbey’e rozetleri takılarak üye kabul töreni gerçekleştirildi.